福岡県福智町で15日夜、車同士が衝突する事故があり、乳児を含む男女7人が病院に搬送されました。全員意識はあるということです。警察によりますと福岡県福智町上野で15日午後8時半ごろ「車同士の事故が起きている」と事故の当事者から110番通報がありました。県道を直進していた乗用車と、脇道から出てきた乗用車が衝突し、双方の車に乗っていた男女8人の内、乳児を含む7人が病院に搬送されました。全員意識はあるということです