ランコムの人気美容液シリーズ「ジェニフィック」から、気になる部分へ集中的にアプローチする新作美容液「ジェニフィック ターゲティング ショット」が登場します。目もとや口もと、首のラインなど、年齢とともに気になりやすい部分へピンポイントで使用できるのが魅力。先進スキンケア研究の知見を結集し、ふっくらとしたハリ感となめらかな肌印象を目指した注目のアイテムです。 狙い撃ちケアを叶える先進