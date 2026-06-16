佐賀・唐津市の川で中学1年生の男子生徒が溺れ死亡しました。15日午後5時40分ごろ、唐津市相知町の厳木川で「12歳の男児が川に沈んでいる。5〜6人で遊んでいて1人が川に流された」と一緒に遊んでいた中学生から119番通報がありました。警察によりますと、溺れたのは唐津市に住む中学1年生の山下盛汰さん（12）で、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが死亡しました。山下さんは当時、同級生5人と川に入ったということで、警察は