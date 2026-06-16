2026年2月に放送開始50周年を迎えた黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）。6月17日放送分では「2026年 上半期傑作選」と題して、今年の上半期の名場面が紹介されます。【写真】「徹子の部屋」で、まさかのモノマネを披露した松平健さん50周年を記念して漫談を披露した綾小路きみまろさん。落語家のヨネスケさんは、2年前に再婚した20歳下の奥様と出演し、結婚秘話を明かしています。コロッケ