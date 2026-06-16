2026年6月14日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、高度な自動化が進む「黒灯工場」の台頭と、それが中国の若者の就職市場に与える影響について報じた。「黒灯工場」は「ライトオフファクトリー」または「ダークファクトリー」とも呼ばれ、照明を消しても稼働できる完全自動化された無人工場のことを指す。記事は、中国浙江省寧波市にある電気自動車（EV）メーカーの極氪（ジーカー）の工場では生産ラインが