「東雲 A PIT前」で国産スポーツカーなど9台に整備命令国土交通省 関東運輸局は2026年6月8日、東京運輸支局が東京都江東区内で実施した特別街頭検査の内容を公表しました。21台の車両を検査し、9台の不正改造車に整備命令書を交付したといいます。日本国内の公道を走行するクルマは全車、安全・環境基準を定めた「保安基準（道路運送車両の保安基準）」に適合しなくてはなりません。【画像】「ええぇぇ…！」 これが「不正