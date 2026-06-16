宮城大弥、山下舜平大両投手を欠くオリックス投手陣が奮闘している。「抜擢した投手たちが期待以上に応えてくれているので、戦力が劣っているとは全く思っていないんです」。交流戦の最終戦で、投手陣の台所を預かる厚澤和幸コーチが、練習を終え引き揚げてくる選手たちを頼もしそうに見つめた。苦しい投手事情だ。シーズン開幕前にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に宮城と曽谷龍平投手が選出された関係で、開幕