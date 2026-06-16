「23対9」―――。まるでフットボールのスコアを見ているかのような数字がメジャーリーグで刻まれた。日本時間15日、アスレチックスとロッキーズの3連戦最終戦。ロッキーズの先発マウンドに上がった菅野智之は、初回にいきなり4点を失うと、その後も失点を重ねた。5回8失点と苦しい内容だったが、打線が23得点を叩き出したことで、菅野は今季7勝目を手にした。両チーム合わせて39安打、32得点を記録する壮絶な打撃戦となった。