元楽天・井坂亮平氏が説く…中学生の投手が捨てるべき“考え方”中学生は速い球を投げたい気持ちを捨てた方がいい。正しい投げ方をしていれば体ができ上がってくるに従い、自然と球速は上がってくるものである。元楽天投手で茨城県守谷市役所に勤務する井坂亮平氏は、仕事の傍ら中学硬式野球「守谷リトルシニア」で指導している。キャッチボールや投球練習の際に必ず伝えていることがある。「僕は『遠くに投げたい』とか『速い球