還暦を記念したフォトブックを発表した俳優の本木雅弘さん（60）にインタビュー。若い時からの変化や、還暦を感じさせない華麗なターンを披露しました。年齢を感じさせないビジュアルを維持し続けている本木さんですが、60歳になっての変化を聞くと“視野”の変化や“体力の衰え”を感じているといいます。――60歳を迎えて変化したことはありますか？視野じゃないですか、簡単に言うと。10代や20代の時は欲望のおもむくままにって