【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比16銭円安ドル高の1ドル＝160円31〜41銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1585〜95ドル、185円74〜84銭。日銀が16日に当面の金融政策を決定するのを控え、持ち高調整や利益確定による円売りドル買いの動きが優勢だった。