【ニューヨーク共同】米クレジットカード大手アメリカン・エキスプレスは15日、米旅行サイト大手トリップアドバイザー傘下の欧州レストラン予約サービス「ザ・フォーク」を7億ドル（約1100億円）で買収すると発表した。成長が続く国際事業を強化するのが狙い。全額現金で支払い、2026年末までの完了を見込む。ザ・フォークは欧州11カ国で計5万店超のレストランと提携する予約・店舗管理プラットフォーム。アメックスが傘下に持