元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚（29）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。満喫の“バンコク旅”の写真を大量公開した。【写真】美しい…元フジ渡邊渚、真っ赤な“腹チラ”ドレス姿「バンコク旅まとめ」と題したこの日の投稿。渡邊はお腹がチラリと見えノースリーブの赤のドレスで抜群のスタイルを披露。さらに現地の駅や観光地、食べ物。タイティーなどの写真を公開し、バンコク旅の様子を