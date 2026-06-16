G7サミットが開幕し、夕食会に臨む（右端から時計回りに）高市首相、EUのフォンデアライエン欧州委員長、EUのコスタ大統領、ドイツのメルツ首相、スターマー英首相、トランプ米大統領、フランスのマクロン大統領、カナダのカーニー首相、イタリアのメローニ首相＝15日、フランス東部エビアン（共同）【エビアン共同】日米欧の先進7カ国首脳会議（G7サミット）が15日、フランス東部エビアンで開幕した。米国とイランが戦闘終結に