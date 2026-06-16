広島の黒原拓未投手（２６）が１５日、マツダスタジアムでの投手指名練習に合流した。１６日に１軍登録される見込み。２０２５年５月に「左膝外側半月板の縫合術」、今年１月には「腰椎椎間板ヘルニア」の手術を受けた。２４年シーズン終了後の１０月６日に抹消されて以来、６１８日ぶりとなる１軍の舞台。２度の手術を乗り越え、チームのために全力で腕を振り抜く覚悟だ。待っていた。左腕の帰還を、誰もが待っていた。晴天の