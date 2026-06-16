本田圭佑が、15日放送の『「日本×オランダ」FIFAワールドカップ初戦の熱狂シーンすべて見せます!』（後9：00）にVTR出演。同日早朝に行われた「サッカー FIFAワールドカップ2026『日本対オランダ』」を見た上で、日本の“ジョーカー”を名言した。【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開試合終了後に、本田にこの試合を特別解説してもらい、VTRでその発言を放送してきた同番組。終盤、次戦のチュニ