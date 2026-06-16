サミットに出席している高市総理大臣は、16日を軸にアメリカのトランプ大統領と個別に会談する方向で調整しています。同行しているフジテレビ政治部・木村祐太記者の報告です。高市総理は覚書の合意を歓迎しつつ、「確実に実施されることが大事だ」としていて、トランプ大統領から直接、内容を確認したい考えです。高市総理は日本時間の16日未明に現地に到着し、初めてのサミットに臨んでいます。ヨーロッパ歴訪の3カ国目となりま