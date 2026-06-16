ミュージシャンで俳優の金剛地武志（58）が16日未明、Xを更新。米イラン両政府が15日までに、戦闘終結に向けた覚書に合意したとそれぞれ発表した件をめぐり、高市早苗政権、日本政府に対し痛烈に苦言を呈した。米政府高官は15日、米イラン双方が戦闘終結に向けた覚書にすでに署名したなどと明かした。両国は19日、スイス・ジュネーブで式典を行う予定。順調にことが進めばホルムズ海峡は各所締結後に開放されることが期待される。