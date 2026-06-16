今村聖奈騎手とのコンビでオークスを制したジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）が、登録していた凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）を回避することが６月１６日、分かった。管理する寺島調教師が明かした。夏場は休養に充て、秋華賞・Ｇ１（１０月１８日、京都競馬場・芝２０００メートル）からエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１５日、京都競馬場・芝２２０