『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！ YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』に出演して話題沸騰中の矢野ななかが、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！ 矢野ななか ©前康輔／集英社 【プロフィール】矢野ななか（やの・ななか）2005年10月14日生まれ神奈川県出身身長155cmB80 W58 H87血液型＝O型YouTubeチャンネル『佐久間宣行のN