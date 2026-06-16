日本列島が「サムライブルー」に染まる中、3カ月余りにわたって続くアメリカとイランの戦闘が大きな節目を迎えた。仲介国・パキスタンは、両国が戦闘終結に向けた「覚書」に合意したと発表したのである。日本の株価は一気に上昇。世界には安堵（あんど）感が走った。しかし、これは通過点に過ぎない。なぜなら、「ホルムズ海峡」と「イランの核開発」という2つの難関が解決されていないのだ。今回の「覚書」の合意は、戦争終結のた