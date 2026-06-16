G7（主要7カ国）首脳会議がフランス東部のエビアンで開幕しました。アメリカとイランの戦闘終結合意を受け、ホルムズ海峡への対応などが焦点です。開催地のエビアンでは15日、アメリカのトランプ大統領をはじめ、各国首脳が続々と到着しました。今回のサミットは、アメリカとイランが戦闘終結をめぐる「覚書」に合意したと発表した直後の開催で、ホルムズ海峡の安全な航行を確保し、エネルギー供給への影響をどう抑えるかなどにつ