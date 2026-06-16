【エビアン＝上地洋実】１５日に開幕する先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）で、議長国フランスはトランプ米大統領の「フル参加」を確実にするために腐心している。７か国の首脳が集まる場であるにもかかわらず、トランプ氏だけを豪華な夕食会に招くなど厚遇ぶりが目立つ。米政府高官は１３日、トランプ氏が１７日にパリ郊外の観光名所ベルサイユ宮殿でマクロン仏大統領と夕食をともにすると発表した。夕食会は、トランプ氏を