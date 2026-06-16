日本時間15日午前6時ごろ、アメリカのトランプ大統領が、アメリカとイランによる戦闘終結に向けた覚書の合意成立を発表した。その後、イラン当局も覚書の文面が最終決定したと合意を認めた。この発表が持つ意味や言葉のニュアンスや今後について、テレビ朝日外報部の大原武蔵記者が解説を行った。 【映像】本当の“ニュアンス”とは？大原記者は、「戦闘終結に向けた覚書の合意成立」という回りくどい表現のニュアンスに