アメリカのトランプ大統領は、イランとの戦闘終結に向けた「覚書」に既に署名したことを明らかにし、署名式後に合意文書を公開する考えを示しました。トランプ大統領：ホルムズ海峡は金曜日には完全に開放される。非常に強力な合意文書なので公開したい。おそらく金曜日以降に公開されるだろう。トランプ大統領は15日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた「覚書」に既に署名し、19日の署名式の後に合意文書を公開すると述べました