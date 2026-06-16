MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』。『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』とともに「3週連続3時間スペシャル」と題し、6月16日（火）から6月30日（火）までの3週間、毎週火曜に超豪華ラインナップで3時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！