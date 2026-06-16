[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]MF堂安律とMF久保建英--。北中米W杯初戦のオランダ戦では日本サッカー界が生んだ稀代のレフティコンビが守備で奮闘した。相手の攻撃のキーマンに“ダブルチーム”(2対1)の徹底対策を敢行。そこから崩されるシーンは一度もなく、劇的ドローにつながる「我慢くらべ」(堂安)を牽引した。2人が立ち向かったのは193cmの長身に柔らかいボールタッチとしなやかなカットインを持ち味とする