2025年に日本国内でデビューした新型車両の中から、鉄道友の会が選定する「第66回（2026年）ローレル賞」が発表され、東武アーバンパークラインの「東武鉄道80000系」と、愛媛県・松山を走る「伊予鉄道7000系」が見事受賞しました！両車両に共通するのは、これからの時代に求められる環境への優しさと、誰もが快適に移動できる工夫です。東武80000系は「子連れでのお出かけ」が楽しくなる革新的な車内空間を実現。一方の伊予鉄7000