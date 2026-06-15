「トッズ（TOD’S）」が、新たなブランドアンバサダーにK-POPグループ ストレイキッズ（Stray Kids）のハンを起用した。【画像をもっと見る】ハンは2000年、韓国・仁川広域市生まれ。8人組ボーイズグループ ストレイキッズのメンバーで、メインラッパーとボーカルを務めている。今回の就任に際してハンは「トッズのブランド アンバサダーに就任することを大変光栄に思います。私はかねてよりこのブランドがイタリアの職人技や