パリ発のアイウェアブランド「ジミー フェアリー（Jimmy Fairly）」が、伊勢丹新宿店 メンズ館でポップアップを開催する。期間は6月17日から7月7日まで。【画像をもっと見る】同ブランドは、2010年にアントナン・シャルティエ（Antonin Chartier）が設立。現在ヨーロッパで140店舗以上を展開しており、フレンチエスプリが光る洗練されたデザインと、サステナブルな素材・製法にこだわったコンテンポラリーなアイウェアを提案し