フランスでG7サミット＝主要7か国首脳会議が始まり、中東情勢について協議が行われました。現地から中継です。会場近くの国際メディアセンターからお伝えします。G7サミットの初日は、アメリカのトランプ大統領とフランスのマクロン大統領が会談し、イラン情勢などについて意見を交わしました。フランスマクロン大統領「明日にも戦闘機をホルムズ海峡に派遣し、偵察任務を支援する準備が整っている。フリゲート艦も48時間以内に