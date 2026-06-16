早見あかり×伊藤健太郎 Ｗ主演 『一緒にごはんをたべるだけ』 “食と不倫”が絡み合う、２人の歪な関係を描いた メインビジュアルを初公開！ そして、番組を彩る共演者を一挙解禁！ 桐山漣岸明日香 岩永洋昭浅野千鶴久場音葉真矢ミキ テレ東では、2026年７月２日(木)から「一緒にごはんをたべるだけ」（毎週木曜深夜24時～24時30分）を放送します。 原作