8クール連続で連続ドラマに出演中の志田未来が、7月20日スタートのフジテレビ系ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』(毎週月曜21:00〜)に出演。月9では初のヒロインとなる。志田未来○国立大学法学部卒業後、司法試験一発合格のエリート弁護士役同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“嘘”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていくオリジナルストーリー。ネットやメディアの情報で、悪人が