W杯日本―オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。試合後、キャプテンの板倉滉（アヤックス）がある人物と対面。熱い抱擁が交わされていた。激闘の余韻が残るスタジアム通路で健闘を称え合っていた。板倉がユニホームを手に抱擁を交わし