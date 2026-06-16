深川麻衣が7月22日スタートのドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系／毎週水曜22時）にて、仲里依紗、のんに続く“3人目の主人公”を務めることが発表された。3人は初共演。【写真】深川麻衣、美しすぎる撮り下ろしカット本作は、中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと〜上海女子物語〜』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市