早見あかりと伊藤健太郎がダブル主演を務める7月2日スタートのドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』（テレ東系ほか／毎週木曜24時）より、“食と不倫”が絡み合う、2人の歪な関係を描いたメインビジュアルが解禁。追加キャストとして桐山漣、岸明日香、岩永洋昭、浅野千鶴、久場音葉、真矢ミキの出演が発表された。【写真】桐山漣がタキ（早見あかり）の夫、岸明日香がレイ（伊藤健太郎）の妻を演じる追加キャスト陣原作は、