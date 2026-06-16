日本―オランダ戦ドラゴン解説第2回サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。この試合に合わせ、元日本代表FW久保竜彦がTHE ANSWER編集部に来訪。2022年カタール大会に続き、解説を務めた。全3回の第2回は久しぶりにフル観戦した代表戦で成長に「びっくりした」と衝撃を受けた2人の選手を挙げ、さらに現役時代に広