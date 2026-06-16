元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が16日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露した。【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）渡邊は「空と繋がっているように見えて、飛び込みたくなるプール。実際は、日陰で寒くて、足をつけるのが限界でした」とつづり、タイのプールを満喫するショットを投稿。美スタイルが印象的な水着姿で魅せ、多数の「いいね！」が寄