黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第9話が15日に放送され、声優の光留（日高のり子）があかり（野呂佳代）にアドバイスする姿が描かれると、ネット上には「すごく深い…」「ドラマを超えてのガチの声優論」「素敵すぎる」などの反響が寄せられた。【写真】告示日当日のあかり（野呂佳代）や光留（日高のり子）たち『銀河の一票』第9話場面カット告示日の前日、スタッフが慌ただ