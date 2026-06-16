筆者の話です。「10時に出よう」と話していても、義実家ではその時間からゆっくり支度が始まります。毎回ひとりで焦っていた私ですが、少しずつ見えてきたものがありました。 迫る時間 義家族と出かける際、私は出発前になると落ち着かなくなっていました。 「10時に出かけよう」と決めていても、その時間になってから義母が着替えを始めたり、義父がお茶を飲み始めたりするのです。 「出発の予定時間が……」と指摘しても「