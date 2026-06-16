【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨んでいる日本代表は１５日、初戦オランダ戦から一夜明け、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設でＵ―１９日本代表と非公開で練習試合を行う。オランダ戦に先発した１１人を除く、伊東、菅原、板倉、長友、町野、田中、後藤、大迫、鈴木唯、小川、瀬古、