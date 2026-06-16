歌手・俳優の世良公則が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、立憲民主党の参院議員・古賀千景氏の発言についてコメントした。 【写真】自衛隊員について発言した古賀千景氏 古賀氏はこの日、国会の参議院決算委員会で防衛省が小学校などに配布している冊子「まるわかり!日本の防衛」について質問。冊子の中で、ウクライナが十分な防衛力を持っていなかったため、ロシアから攻められたと説明している部分に触れ「（