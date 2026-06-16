自身を育ててくれた田中角栄を裏切り、派閥を乗っ取ったとして、右翼団体・日本皇民党は竹下登に対して「人の道を外れている」と激怒。彼を褒めちぎることで逆にイメージダウンを狙うという“心理戦”を敢行した。打たれ強いはずの竹下が円形脱毛症に追い込まれてしまうほどの、作戦の実情とは……。【写真】この記事の写真を見る（4枚）ルポライターの大下英治氏による『昭和・平成 経済事件秘録 誰も書けなかった「経済マフ