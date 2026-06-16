ともに宝塚歌劇団出身の祖母を持つ歌舞伎界の若手スター中村壱太郎(35)と市川團子(22)が、16日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】高身長イケメンとして人気の市川團子と中村壱太郎 多方面で活躍する2人は、映画「国宝」の所作指導や大河ドラマ出演でも大きな注目を集めている。祖母・扇千景さんや浜木綿子との貴重な秘話が明かす。壱太郎が学生時代に意外な方法で始