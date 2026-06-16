〈「金儲けのうまい竹下さんをぜひ総理に！」…田中角栄を裏切った竹下登を“円形脱毛症”に追い込んだ、右翼の“ほめ殺し作戦”とは〉から続く右翼団体・日本皇民党による「ほめ殺し」作戦に音を上げ、総裁選辞退まで口にし始めた竹下登。見かねた政界のドン・金丸信は、東京佐川急便の渡辺広康社長を高級レストランに呼び出し、「竹下政権樹立に力を貸してくれ」と泣きついた。そして、彼らはある暴力団会長を頼る……。【写真