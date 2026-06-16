スペインが試合を支配するもノーゴールに終わったスペイン代表は、現地時間6月15日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でカーポベルデと対戦し、圧倒的に攻め立てたが得点を挙げられずに0−0で引き分けた。2010年にはW杯優勝も成し遂げたスペインだが、初出場のカーボベルデに勝ちきれず、国内メディアから「酷い試合」と酷評された。スペイン紙「マルカ」は速報で「ドラマ。スペインはカーボベルデとの初戦でゴール