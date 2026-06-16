スペインが試合を支配するもノーゴールに終わった優勝候補の一角スペイン代表が不覚を取った。現地時間6月15日の北中米共催ワールドカップ（W杯）グループリーグH組初戦で、スペインはカーボベルデ代表と対戦して0-0の引き分けに終わった。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は記者会見で「プランになかった」と正直な言葉を残した。4-3-3システムを採用して押し込みにかかるスペインだったが、序盤はカーボベルデも完全に撤退する