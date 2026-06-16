〈「毒を制するには、毒をもってするのが一番いい」「正式に頼んでみますか」…竹下登を救うため、金丸信と佐川急便社長がすがりついた“暴力団会長”の名前〉から続く「竹下が田中邸に日参して、きっちりと詫びを入れること。それが手を引く条件だ」――。【写真】この記事の写真を見る（3枚）竹下登を攻撃していた日本皇民党の稲本総裁は「ほめ殺し」作戦中止の条件について、そう語った。しかし、裏切られた立場である田中角