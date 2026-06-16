高市首相陣営が他の候補を誹謗中傷する動画作成を依頼していたという件。国会でも追及されているが、興味深いのは「週刊誌の話題なんて」とか「もっと大事なことをやれ」という反応が見られることだ。タレントコメンテーターにも「ゴシップ誌にこんだけかきまわされたらたまったもんじゃないですよね」と述べた人もいる。【画像】〈ラブホテルや議員会館の自室に彼女を…〉既婚女性と“Ｗ不倫”していた松本洋平文科相（52）高市