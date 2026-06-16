フィリピンのマルコス大統領夫妻が5月26日から29日にかけて日本に滞在した。国賓としての来日で、日本政府はマルコス大統領に「大勲位菊花大綬章」を贈与。さらに、天皇皇后両陛下主催の宮中晩さん会では愛子さまや秋篠宮ご夫妻、悠仁さまらからも歓迎を受けた。【写真多数】フィリピンの青空を自衛隊の最新ミサイルが切り裂く！ 不肖・宮嶋が激写した「日米比バリカタン共同訓練」の写真をすべて見る（全37枚）なぜ今、日比関